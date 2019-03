A Jesi primo Centro regionale autismo

Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli ha partecipato a Jesi al taglio del nastro del Centro regionale per l'autismo "Azzeruolo", prima struttura nelle Marche "E' una bella giornata per Jesi e per le Marche perché inauguriamo la prima struttura residenziale dedicata all'autismo. - ha detto il presidente - Da tanti anni il Comune, insieme alla Regione, seguiva il progetto e finalmente è stato realizzato. Un servizio importante, ma soprattutto una risposta alle tante famiglie marchigiane che vivono sulle proprie spalle un problema significativo e che ora vedono un servizio di riferimento a loro dedicato. Sono già a disposizione 800 Mila euro per Asur finalizzati alla realizzazione di una seconda struttura". Soddisfatto anche il sindaco Massimo Bacci che ha ringraziato Ceriscioli per la vicinana della regine alla comunità Il Centro, 400 mq su tre piani, è una prima sperimentazione per nove mesi che ospiterà nove persone, seguite da 25 operatori della Coos Marche, aggiudicataria il bando.



Data ultima modifica 09 marzo 2019 ore 20:43