Incendi, tir prende fuoco

Un autoarticolato carico di rubinetterie, materie plastiche e fusti diretto in Albania ha preso fuoco improvvisamente nella tarda mattinata di oggi, mentre era in marcia. Si trovava nei pressi del Codma, un mercato ortofrutticolo, in via Tommaso Campanella a Fano, dove il conducente avrebbe dovuto pesare il camion. L'autista, 40enne, albanese, ha fatto in tempo a scendere dal tir dopo aver visto lingue di fuoco dalle ruote. Un attimo e il camion ha preso fuoco irrimediabilmente. Sul posto, i vigili del fuoco di Fano e di rinforzo da Pesaro. Il conducente, spaventato, è comunque illeso.



Data ultima modifica 05 marzo 2019 ore 11:48