Cocaina, eroina e hascisc, tre arresti

(ANSA) - ANCONA, 3 MAR - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ancona e della Tenenza di Falconara hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due uomini ed una donna, tutti di origine nigeriana, rispettivamente di 30, 21 e 31 anni. I militari hanno fatto irruzione in un'abitazione di via De Gasperi di Ancona dove hanno rinvenuto 5 grammi di cocaina, 10 grammi di eroina e quasi 200 gr di marijuana, tutti in involucri pronti per lo spaccio, e circa 750 euro in contanti, probabile provento di spaccio. Alla vista dei militari, i tre hanno tentato di disfarsi di alcuni involucri lanciandoli dalla finestra, sotto la quale però c'erano già i carabinieri. Denunciati a piede libero altri due connazionali per favoreggiamento. L'operazione si inquadra in più ampio contesto di attività intrapresa da tempo dai carabinieri per prevenire e contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti in città (soprattutto Piano e Archi) e in provincia, con l'utilizzo anche di unità cinofile.