Gostoli, tanti a primarie Pd e poi uniti

(ANSA) - ANCONA, 2 MAR - "Andiamo in tanti a votare alle primarie aperte a tutti". E' l'appello lanciato dal segretario del Pd Marche Giovanni Gostoli, che appoggia la mozione di Maurizio Martina, per le primarie nazionali del partito che si svolgeranno domani per eleggere "il segretario e i 26 componenti che rappresenteranno i nostri territori nell'Assemblea nazionale". In lizza, oltre a Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. "È stato un lungo congresso - osserva Gostoli - non di scontro sui nomi ma un bellissimo confronto di idee. Il giorno dopo le primarie il Pd sarà comunque più forte". "Nel congresso e alle primarie - aggiunte - si discute, a volte animatamente, ci si confronta, poi si vota per il segretario, che sarà quello di tutti. Il giorno dopo le primarie basta divisioni e litigi, si riprende il cammino tutti insieme e uniti". "Andiamo a votare - prosegue il segretario regionale Pd - per le Marche che meritano un'alternativa al governo del Paese diversa da chi ha riportato in recessione l'Italia.



Data ultima modifica 02 marzo 2019 ore 17:44