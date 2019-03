Trenitalia consegna nono treno Jazz

(ANSA) - ANCONA, 12 FEB - Consegnato oggi ad Ancona il nono treno Jazz di Trenitalia, l'ultimo della nuova flotta che per le Marche comprende i nove treni regionali Jazz e gli 8 Swing, in un lotto che vale "quasi due miliardi in Italia" ha detto l'ad e direttore generale di Trenitalia Orazio Iacono, presente alla cerimonia con il direttore generale di Trenitalia Fausto Del Rosso e l'assessore regionale ai Trasporti Angelo Sciapichetti.

"Un treno da 300 posti, superaffidabile - ha spiegato Iacono -, dotato di telediagnostica, che prevede i guasti con la possibilità di gestirli in anticipo. Sono treni per pendolari che chiedono soprattutto affidabilità". Con il completamento delle consegne dei 17 treni Jazz e Swing, "si apre la fase due caratterizzata dai treni Rock e Pop, ancora più all'avanguardia in Europa, anche sul fronte della sostenibilità ambientale - ha annunciato l'ad di Trenitalia -. I primi treni Pop nelle Marche arriveranno a fine 2019, inizio 2020 e segneranno una deciso cambio di passo".