Sezione ipovedenti biblioteca Falconara

(ANSA) - FALCONARA MARITTIMA (ANCONA), 12 FEB - dai contemporanei come Andrea Camilleri e Papa Francesco, fino ai classici come Giovanni Verga, Oscar Wilde e i fratelli Grimm, sono tanti i volumi della nuova sezione della biblioteca comunale di Falconara Marittima dedicati alle persone ipovedenti grazie al progetto 'Leggere facile, leggere tutti'. Dalla 'Biblioteca Italiana Ipovedenti' (BII onlus) è arrivata una donazione di volumi scritti a grandi caratteri, proprio per venire incontro alle esigenze di soggetti ipovedenti, come anziani con la vista indebolita o più in generale persone che presentano alterazioni o ridotte capacità visive, che così possono leggere in completa autonomia. L'obiettivo è di facilitare e favorire l'accesso a istruzione, informazione, cultura, alla lettura in genere, ad una categoria di individui sempre più ampia, compresa l'utenza ad alto rischio di emarginazione nell'ambito della circolazione delle informazioni e della cultura intesa non solo come sapere teorico ma anche pratico.



Data ultima modifica 12 febbraio 2019 ore 16:47