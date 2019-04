Terremoto: morto ex sindaco San Ginesio Scagnetti

E' morto l'ex sindaco di San Ginesio, uno dei Comuni maggiormente colpiti dal terremoto del 2016. Mario Scagnetti aveva 61 anni ed era malato da tempo. Lascia la moglie e un figlio. Eletto per due mandati, era stato sindaco dal 2008 al 2018, e come gli altri primi cittadini del cratere sismico era stato in prima linea nell'affrontare prima l'emergenza, poi le complessità della ricostruzione con un piglio concreto, che gli derivava dal lavoro come manager. San Ginesio, uno dei Borghi più Belli d'Italia, aveva il centro storico interamente zona rossa: nel dicembre 2016 aveva accolto in visita Paolo Gentiloni, appena diventato presidente del Consiglio. Molti i messaggi di cordoglio, tra cui quello del suo successore Giuliano Ciabocco. I funerali domani alle 15 nel Centro di Comunità di San Ginesio, che ospita l'unica chiesa agibile.

