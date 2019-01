Anziano cadde da scale,coppia in carcere

I carabinieri di Apiro, coadiuvati da quelli del Nucleo Radiomobie di Macerata, hanno arrestato una coppia di coniugi della zona, lui 49enne, lei 45enne, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Macerata per maltrattamenti in famiglia continuati in concorso e lesioni aggravate. I due sono stati condannati e debbono scontare quasi 4 anni di carcere. IO fatti risalgono a 2014 quando i carabinieri di Apiro sono intervenuti per le lesioni patite da un anziano. Dopo gli accertamenti i militari arrestarono la coppia per maltrattamenti gravi nei confronti del padre di lui, all'epoca 76enne. L'anziano venne ricoverato a Jesi per le gravi lesioni riportate per una rovinosa caduta dalle scale, conseguenza di un calcio. Qualche mese dopo morì. La coppia è stata riconsciuta colpevole e condannata. Il marito è stato trasferito nel carcere di Fermo, al donna in quello di Pesaro.