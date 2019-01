Fi, gazebo per 25 anni e mobilitazione

(ANSA) - ANCONA, 24 GEN - Gazebo sul territorio sabato 26 gennaio per festeggiare i 25 anni dalla nascita di Forza Italia e, contemporaneamente, con tanto di gilet blu, per mobilitare la base contro la legge di bilancio del Governo gialloverde. Per Daniele Silvetti, commissario provinciale Fi, i 25 anni del partito fondato da Silvio Berlusconi coincidono con "una mobilitazione rinnovata sul territorio per rimarcare le mancanze di questo governo e le lacune della manovra". "Ci saremmo aspettati misure per meno tasse e più lavoro - ha osservato il responsabile regionale Marcello Fiori - e, invece, in realtà ci sono più tasse e disoccupazione. Le risorse sono andate al reddito di cittadinanza e quota 100 invece che allo sviluppo e alle infrastrutture". Secondo il sen. Andrea Cangini, che si è visto bocciare, "senza nemmeno valutarli", tutti gli emendamenti da lui presentati a favore delle Marche, "questo è un governo mediatico, che fa propaganda, non politica".