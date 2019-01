Calunnia e diffama Cc via web,denunciato

(ANSA) - MACERATA, 22 GEN - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Macerata hanno denunciato alla Procura un 58enne, della provincia maceratese, conosciuto alle cronache, per calunnia e diffamazione. Il primo dell'anno l'uomo aveva postato su Facebook un video in cui accusava i militari di averlo aggredito e trattenuto. Da alcuni accertamenti è emerso che la mattina del 31 dicembre 2018, in un bar di paese, erano stati i chiamati i carabinieri a causa di un cliente molesto. All'arrivo dei militari che avevano identificato i presenti il 58enne si era mostrato insofferente ed era stato trattenuto giusto il tempo necessario per le procedure. Il giorno dopo l'uomo aveva lanciato accuse via web agli uomini dell'Arma: ora dovrà rispondere di calunnia e diffamazione.