Tanti animali a benedizione Tolentino

Tantissimi cavalli di diverse razze, con in sella fantini e amazzoni in abiti tipici, ma anche cani, gatti, galline, coniglietti, asinelli si sono affollati oggi a Tolentino in piazza della Libertà per la tradizionale benedizione degli animali in occasione della festa di Sant'Antonio Abate. Ad aprire la sfilata dei gruppi a cavallo due esemplari di Falabella, una razza di cavalli molto piccoli.

Con loro anche un esemplare di asinello bianco di appena due mesi. Poi esemplari spagnoli come i Lusitani e cavalli di pura razza spagnola. A portare il saluto della città il sindaco Giuseppe Pezzanesi e a benedire gli animali il parroco della Collegiata di San Francesco e vicario del vescovo Don Ariel. In questi anni alla benedizione di Tolentino hanno partecipato mucche, pecore, conigli, piccioni, cani, gatti, uccellini, pappagalli, merli, piccoli criceti, animali esotici come l'iguana e persino pesci rossi nelle loro bocce di vetro. Ma i veri protagonisti sono sempre i cavalli.