Baiocchi candidato centrodestra a Pesaro

E' partita la corsa del candidato del centrodestra a sindaco di Pesaro Nicola Baiocchi, 42 anni, avvocato, pesarese, segretario cittadino di Fdi. Nella sala grande di palazzo Gradari, un emozionato Baiocchi ha spiegato in poche parole ai molti presenti il perché del suo impegno: "Basta col Pd - ha attaccato - con 70 anni di potere politico che non sa dare più risposte ai cittadini eccetto l'ordinaria manutenzione. Servono parole d'ordine nuove come ascolto, condivisione e partecipazione. La società civile può e deve fare politica: va premiata la competenza e non l'appartenenza".

"Manca un progetto politico - ha aggiunto - mentre nel 2018 sono state chiuse 480 imprese senza che il sindaco abbia detto qualcosa. Puntiamo su cultura e turismo che non può essere basata sulla torre panoramica o pagando 200mila euro a Zingaretti per il dopofestival. E sulla sicurezza non ci fidiamo delle statistiche: calano le denunce non i reati".



Data ultima modifica 19 gennaio 2019 ore 19:39