A Marche Nord, percorso tumore stomaco

(ANSA) - PESARO, 10 GEN - Un'equipe specializzata per la diagnosi e la cura del tumore allo stomaco. L'Azienda Ospedaliera Marche Nord ha attivato il primo percorso interno nella regione per i pazienti con la diagnosi per questo tipo di patologia. "Il gruppo di specialisti è composto - spiega Alberto Patriti, primario di Chirurgia generale dell'azienda ospedaliera - da esperti, ciascuno nel proprio settore, nelle più moderne metodiche di trattamento del tumore gastrico e svolgono da anni attività clinica e di ricerca. E' la prima volta che c'è una mobilitazione di professionisti così massiccia per una neoplasia a volte trascurata proprio nelle regioni in cui tale patologia colpisce più duramente". I medici dell'Oncologia, della Chirurgia, della Gastroenterologia, Radiologia, Radioterapia, Anestesia, Medicina Nucleare, Anatomia Patologica, Nutrizione Clinica, Psicologia Ospedaliera, Cure Palliative lavorano insieme per il Percorso Diagnostico Terapeutico Aziendale specifico per garantire cure personalizzate e veloci al paziente.