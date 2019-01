Nobili, fare presto per Parco Conero

"Necessità di individuare quanto prima il percorso di riorganizzazione normativa del Consiglio direttivo" del Parco del Conero e di "evitare ulteriori ritardi". Lo ha scritto l'avv. Andrea Nobili, garante per i diritti, nella sua veste di difensore civico, in una lettera indirizzata ai Presidenti di Giunta, Luca Ceriscioli, Assemblea legislativa, Antonio Mastrovincenzo, Commissione ambiente, Andrea Biancani, all'assessore competente Angelo Sciapichetti e tutti i capigruppo consiliari. Richiamando le proprie competenze amministrative legate all'attività di difesa civica, Nobili fa presente "di aver ricevuto diverse sollecitazioni, in particolare dalle principali associazioni ambientaliste regionali, per un interessamento diretto riguardo alla situazione dello stesso Ente, ormai commissariato da un anno".

"Non è certo necessario sottolineare - scrive Nobili - la rilevanza della tutela ambientale per la nostra comunità ed il valore delle aree protette".