Piscina Visso diventerà palazzo sport

(ANSA) - VISSO (MACERATA), 7 GEN - "Un passo per volta il futuro di Visso prende forma". In un post su Facebook il sindaco di Visso e senatore leghista Giuliano Pazzaglini parla delle prossime iniziative per il rilancio della cittadina del cratere maceratese. Tra i progetti "la riconversione della piscina in Palazzo dello sport, palestra e edificio dove realizzare ogni tipo di iniziativa (anche all'aperto utilizzando il solarium che lasceremo come pertinenza del palazzetto)". Ciò "creerà l'opportunità per realizzare iniziative fino a oggi precluse a Visso". "Nella pianificazione del futuro del nostro Comune - spiega il sindaco - non abbiamo scelta la via più breve, nemmeno quella più semplice".

"Per l'area commerciale anziché i container - seguita Pazzaglini - abbiamo scelto di realizzare una nuova piazza aumentando anche le dimensioni dei locali. Unico Comune marchigiano, e probabilmente del cratere, che ha fatto questa scelta. Ci vorrà di più, ma era la scelta migliore dato che la piazza prima di 15 anni non sarà riaperta".