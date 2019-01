Pieroni,da Regione prevenzione cinghiali

"Alla luce dei gravi fatti di cronaca nazionale degli ultimi giorni a causa di incidenti provocati dai cinghiali, non posso non sottolineare quanto le misure adottate dalla Regione Marche vadano nella direzione di prevenire simili episodi". Lo rileva in una nota l'assessore regionale alla Caccia Moreno Pieroni, dopo l'incidente lungo l'A1 causato dal passaggio di un branco di cinghiali, in cui è morto un 28enne e dieci persone sono rimaste ferite. "Stiamo vivendo una situazione al limite del paradosso - osserva -: da una parte una tendenza all'aumento dei danni provocati dai cinghiali e dall'altro un possibile stallo del contenimento di questa specie e della riduzione dei danni". Secondo Pieroni oltre ai "danni in agricoltura (per una media di 600mila-700mila euro all'anno)", c'è anche "l'aumento delle richieste di indennizzo per incidenti stradali a causa della fauna selvatica che per il 2017-2018 ammontano a 400mila euro, a cui si aggiungono i risarcimenti previsti da sentenze per altri 440mila euro".