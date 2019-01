Aerdorica,offerta società Njord Partners

Una società del gruppo inglese Njord Partners è in corsa per diventare socio privato di maggioranza di Aerdorica, spa di gestione dell'Aeroporto delle Marche di Ancona Falconara. Fa capo al fondo inglese, manager di investimenti per situazioni speciali (come si legge nella sua homepage), l'unica offerta per la selezione del socio privato pervenuta entro la scadenza del 4 gennaio, la cui busta è stata aperta oggi. Verificata la documentazione amministrativa, la Commissione di valutazione nominata da Aerdorica sta vagliando l'offerta tecnica ed ha fissato per venerdì 11 gennaio alle 10 l'apertura della 'busta C' che contiene l'offerta economica. Se ci sono tutti i requisiti la Commissione procederà alla aggiudicazione in via provvisoria. La documentazione verrà quindi sottoposta alla stazione appaltante (Aerdorica) e successivamente alla ratifica dell'assemblea degli azionisti.

L'informativa dell'aggiudicazione dovrà essere inviata alla Commissione Ue dalla Regione Marche, socio di maggioranza di Aerdorica.