Pancreas artificiali ibridi, 6 pazienti

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 20 DIC - Negli ospedali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto nel mese di dicembre sono stati installati su 6 pazienti adulti affetti da diabete di tipo 1 i primi dispositivi che possono essere definiti "pancreas artificiale ibrido", in grado di erogare insulina in maniera semi-automatica in modo simile al pancreas umano. Sono tra i primi impianti del genere in Italia e sono stati effettuati presso la Unità Operativa di Diabetologia dell'Area Vasta 5 dell'Asur, che da maggio ha aperto presso le due sedi ospedaliere di AV5 un ambulatorio dedicato alle tecnologie innovative in grado di ridurre le complicanze acute e croniche del diabete di tipo 1 insulino-dipendente.