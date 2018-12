Natale in Casa Bosdari, tuffo nell'800

(ANSA) - ANCONA, 15 DIC - Un vero e proprio viaggio indietro nel tempo fino all'800 per vedere come si festeggiava il Natale in una casa gentilizia dell'Ancona risorgimentale. E' "Natale in casa Bosdari", un percorso a metà tra la visita guidata e la rievocazione storica nell'antico Palazzo Bosdari, sede della Pinocoteca civica 'Francesco Podesti': alcune sale sono state riallestite con mobili e oggetti d'epoca per ricostruire i passatempi e le tradizioni festive del 1860. Tra crinoline e frac, tra musica e giochi di società, canti natalizi e danze, sullo sfondo dei capolavori del museo (tra gli altri di Tiziano e Crivelli) si muovono personaggi storici dell'Ancona che fu.

L'evento, il 15 e il 16 dicembre, è organizzato da Le Macchine Celibi (dipartimento educativo Musedu) con Monica Orciani, Massimo Abate, Carmela Viniero, Barbara Giurastante, Luigi Sbaffi per la direzione artistica e numerosi figuranti provenienti da diverse associazioni marchigiane.