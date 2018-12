Serra marijuana e hascisc, arresto Cc

Un artigiano di 43 anni aveva nel garage della sua abitazione a San Lorenzo in campo una piccola serra professionale con tanto di telo termoriflettente, lampade per l'illuminazione e riscaldamento, dove erano in fase di crescita una dozzina di piantine di marijuana. Lo hanno arrestato i carabinieri della Stazione di Pergola per coltivazione di marijuana e spaccio di hascisc. Nel corso della perquisizione dell'abitazione i carabinieri hanno sequestrato quasi due etti di marijuana, un bilancino di precisione e un panetto di hascisc che l'uomo nascondeva negli slip. Il 43ennne è stato trasferito nella casa circondariale Villa Fastiggi di Pesaro. Dopo l'interrogatorio di garanzia, il giudice ne ha convalidato l'arresto, applicando la misura cautelare della custodia in carcere.