Sisma,riapre chiesa S. Francesco a Force

Dopo l'ultimazione di lavori di consolidamento e ripristino per 290mila euro è stata inaugurata a Force (Ascoli Piceno) la chiesa di San Francesco costruita nel 1882 dal celebre architetto Giuseppe Sacconi e danneggiata dal sisma del 2016. "Il terremoto ci ha colpiti - ha detto il presidente della Regione Luca Ceriscioli presente alla cerimonia - ma le istituzioni attraverso il loro lavoro non hanno mai rinunciato al valore, all'importanza, al futuro delle nostre comunità e la chiesa rappresenta un punto di riferimento e un elemento d'identità. La sfida per noi è fare in modo che le risorse importanti messe a disposizione per la ricostruzione permettano di salvaguardare le generazioni che qui si incontrano e che rappresentano l'amore per questa terra". All'iniziativa erano presenti tra gli altri, il presidente della Provincia di Ascoli Piceno, Sergio Fabiani, e il sindaco di Force Augusto Curti.



Data ultima modifica 01 dicembre 2018 ore 20:43