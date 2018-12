Piceno secondo Cix fotografa territorio

Un caleidoscopio di paesaggi, volti, eventi, tipicità e momenti magici per raccontare il lato più autentico e poetico del Piceno: è un vero e proprio viaggio artistico ed emozionale per immagini quello proposto dal libro di Marco Cicconi "Il Piceno secondo CIX". Realizzato ed edito dall'associazione Picenum Tour, il libro raccoglie cinquanta fotografie realizzate Marco Cicconi per raccontare l'anima pulsante dell'antico territorio del Piceno, tra il sud delle Marche e il nord dell'Abruzzo. Si tratta di "un Piceno grintoso e contemporaneamente avvolgente", come si legge nella prefazione del libro, "un bel posto in cui vivere, fatto di curve morbide e balconi naturali in cui mare e montagne riescono quasi a baciarsi". Un borgo storico, un tortello fatto a mano, l'occhio strizzato da un buffo saltimbanco, un pescatore proteso verso il mare, il panorama mozzafiato dei Monti Sibillini: ogni soggetto è unico e diverso, ma parte integrante di una terra sempre capace di stupire.



Data ultima modifica 01 dicembre 2018 ore 19:37