Volpi 'urbane', a Londra oltre 10mila: “Parte dell’ecosistema"

Nella capitale inglese la presenza di questi animali è aumentata negli ultimi 30 anni. In città trovano "grandi quantità di cibo oltre che molti posti in cui rifugiarsi", spiega a Sky TG24 Mathew Frith, Director of Policy & Research del London Wildlife Trust. Ma la convivenza con gli umani non è sempre facile

Tre volpi avvistate in una sera. E non in un bosco, ma a Clapham, quartiere residenziale nel Sud-Ovest di Londra. È una sorta di coabitazione: "Soprattutto di notte è facile imbattersi in questi animali, siamo abituati ormai", racconta una residente. Nella capitale inglese, secondo le stime del London Wildlife Trust (LWT), ci sono 10mila volpi: "Sono parte dell’ecosistema". "È difficile stabilire in quali aree ce ne siano di più, ma sospettiamo che siano più presenti nelle periferie", spiega a Sky TG24 Mathew Frith, Director of Policy & Research del LWT.

Vantaggi e pericoli della città

Le volpi in città trovano "grandi quantità di cibo oltre che molti posti in cui rifugiarsi", sottolinea l’esperto. La loro presenza non viene considerata una minaccia e al momento non c’è ragione di porre sotto controllo la popolazione delle volpi a Londra. Ma non mancano i pericoli: c’è chi cerca di allontanarle con violenza e molte di loro - più del 60% - muoiono investite dalle macchine: "Inevitabilmente ci sono chiamate regolari per portarle via o abbatterle, e queste richieste sono aumentate negli ultimi anni".

Volpi in aumento negli ultimi 30 anni

Eppure la presenza di questi animali nella metropoli è di lungo corso, dato che gli avvistamenti sono iniziati già dopo la fine della Prima Guerra Mondiale. Più case, anche in zone rurali, e quindi più cibo: le volpi si sono velocemente adattate ai nuovi stili di vita dell’uomo, avvicinandosi sempre di più ai centri urbani per nutrirsi e trovare rifugi. Si stima che il loro numero "sia cresciuto significativamente nelle ultime tre decadi, e adesso sono davvero poche le aree di Londra in cui non sono presenti: alcune di loro sono state avvistate anche nell’area della cattedrale di St Paul, a Parliament Square e fuori dal numero 10 di Downing Street", come viene riportato in un documento del London Wildlife Trust.