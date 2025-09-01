Ambiente
I ghiacciai alpini sono "sotto scacco" per il cambiamento climatico
La denuncia arriva dalla Carovana dei ghiacciai di Legambiente. Emblematico il caso del Ventina che, in soli dieci anni, ha perso 400 metri: dove c'era il ghiaccio, ora crescono alberi. E il futuro è sempre più caldo
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi