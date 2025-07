Wizz Air è la compagnia aerea che inquina meno al mondo: la classifica

Cirium ha inoltre stilato una classifica delle 10 compagnie aeree più grandi al mondo in termini di efficienza delle emissioni. In testa alla classifica c'è Ryanair (con 63 grammi per sedile/chilometro, in calo dell’1,9% sul 2023 pur con un aumento dei voli del 7,8%), seguita da Southwest Airlines (68,9 grammi) e Delta Air Lines (74,6 grammi).

In Nord America, Frontier Airlines si è affermata come la compagnia aerea più efficiente, seguita da Flair Airlines e Spirit Airlines. In Europa occidentale, Wizz Air ha continuato a dominare, mentre Scoot, VietJet Air e Lion Air hanno dominato il Sud-est asiatico. In America Latina, le compagnie aeree più piccole come Sky Airlines e JetSMART sono all'avanguardia nell'efficienza delle emissioni, grazie a flotte moderne e all'elevato utilizzo dei posti a sedere. Cirium ha analizzato anche le rotte interregionali, classificando French Bee come il vettore più efficiente sui voli del Nord Atlantico e ZIPAIR Tokyo in testa alla categoria Transpacifica.