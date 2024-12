Caccia alle balene, la Danimarca libera l'attivista Paul Watson

L'attivista ambientale è stato rilasciato dopo la decisione di non estradarlo. Lui: "Il mio arresto ha attirato l'attenzione della comunità internazionale sulle continue operazioni illegali di caccia alle balene da parte del Giappone"

L'attivista ambientale e difensore delle balene Paul Watson è stato rilasciato dopo la decisione della Danimarca di non estradarlo in Giappone, ha dichiarato la polizia groenlandese. "La polizia groenlandese ha notificato oggi a Paul Watson e al suo avvocato la decisione del Ministero della Giustizia sul caso di estradizione. Paul Watson è stato quindi rilasciato alle 8.46 ora locale (10.46 GMT)", ha fatto sapere la polizia in un comunicato.

Watson: "Il mio arresto ha attirato l'attenzione"

Watson ha dichiarato che la sua detenzione in Groenlandia ha "attirato l'attenzione sull'illegalità" della caccia alle balene giapponese. "Il mio arresto ha attirato l'attenzione della comunità internazionale sulle continue operazioni illegali di caccia alle balene da parte del Giappone", ha dichiarato dopo essere stato rilasciato. "Questi cinque mesi sono stati un'estensione della campagna" contro la caccia alle balene, ha aggiunto.