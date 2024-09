Limenet, inaugurato in Sicilia impianto per sequestrare CO2

Trasformare l’anidride carbonica, cioè la principale responsabile della crisi climatica. Trasformarla in una soluzione acquosa che, al tempo stesso, può avere effetti benefici sul mare. Tutto grazie a una tecnologia che si chiama Limenet, come la startup che l’ha brevettata. Una società benefit che ha presentato un nuovo impianto industriale ad Augusta, in provincia di Siracusa.

L'impianto di Augusta

Si tratta dell'impianto più grande al mondo per capacità produttiva di stoccaggio di CO2 in mare sotto forma di bicarbonati di calcio. Parliamo di circa 800 tonnellate all’anno di anidride carbonica. “Questo risultato segna un passo significativo nello sviluppo della nostra tecnologia e nella crescita della società”, dice Stefano Cappello, fondatore e CEO di Limenet.

Tecnologie come questa non si sostituiscono all’abbandono dei combustibili fossili, indispensabile per limitare l’aumento della temperatura, ma sono cruciali per il raggiungimento degli obiettivi climatici.