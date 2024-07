Diavolo di mare a Capri, la manta avvistata a Punta Campanella. VIDEO

Questa specie è considerata a rischio estinzione secondo la lista rossa dell'IUCN, l'Unione internazionale per la conservazione della natura. Un esemplare molto sensibile ai cambiamenti ambientali e vittima di pesca accidentale

Una rara manta mediterranea, comunemente chiamata "Diavolo di mare", è stata eccezionalmente avvistata in zona B dell'Area Marina Protetta al largo di Capri. Questa specie è considerata minacciata di estinzione secondo la lista rossa dell'IUCN, l'Unione internazionale per la conservazione della natura. La manta, sottolinea la Amp campana, si nutre di piccoli pesci e crostacei e ha un basso tasso di riproduzione. Per questo è molto sensibile ai cambiamenti ambientali e vittima di pesca accidentale.