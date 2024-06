Pericolo frane, chiusa la strada dei troll in Norvegia

Trollstigen, conosciuta in tutto il mondo per i suoi inconfondibili tornanti, è stata chiusa al transito per motivi di sicurezza

Con grande disappunto dei turisti che contavano sulla bella stagione per guidare lungo i suoi tornanti, la statale 63, una delle più panoramiche di tutta la Norvegia, non sarà percorribile. Sui social non mancano post e filmati di chi è arrivato all’inizio del percorso, diventato ormai meta del turismo di massa, e ha dovuto fare marcia in dietro, oppure percorrere svariati chilometri in più per andare verso nord partendo da Geiranger.

Le recenti frane

Le autorità hanno spiegato che si sono verificate diverse frane nell’ultimo periodo, che hanno provocato la caduta sulla carreggiata di diversi massi, qualcuno particolarmente grande. Uno di questi, stando ai racconti che appaiono sulla stampa locale, si sarebbe schiantato sul parabrezza di un’auto, portando alla decisione di chiudere al transito l’intero itinerario, fra i più gettonati da chi organizza un viaggio on the road in Norvegia nella pittoresca zona montuosa di Møre og Romsdal. La strada, che conduce ad una terrazza panoramica, in genere è percorribile solo durante i mesi più caldi e quest’anno l’apertura era già avvenuta in ritardo di 15 giorni a causa delle forti nevicate e gelate dello scorso inverno.