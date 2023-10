Il Monte Bianco è calato di oltre due metri in due anni

Il Monte Bianco si è abbassato di oltre due metri in due anni. La vetta più alta dell'Europa occidentale adesso misura 4.805,59 metri. Questo è quanto annunciato dai geometri esperti francesi dell'Alta Savoia, nel corso di una conferenza stampa a Chamonix. Secondo i calcoli, il Monte Bianco è calato, più precisamente, di 2,22 metri rispetto al 2021. ( TRAFORO DEL MONTE BIANCO CHIUSO PER 9 SETTIMANE )

La vicenda

I motivi? Uno di questi potrebbe riflettere le variazioni pluviometriche dell'estate, come ha sottolineato il presidente della camera dei geometri dell'Alta Savoia, Jean des Garets. "Il Monte Bianco potrebbe essere benissimo molto più alto tra due anni", ha detto. E ancora: "Accumuliamo i dati per le future generazioni, non siamo qui per interpretarli, lasciamo questo compito agli scienziati". Poi ha chiesto di "non usare (questi rilievi, ndc) per dire sciocchezze".