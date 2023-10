“Earth4all e il mondo di Francesco”: l’anticipazione. VIDEO

Presentato il reportage di Sky TG24 che racconta l’incontro tra il Pontefice e nove leader nella lotta per il clima provenienti da tutto il mondo. Una storia in cui la lotta ambientalista si intreccia con la riforma del sistema economico e di quello scolastico, con un nuovo ruolo delle donne nella società e un nuovo sistema di produzione del cibo. GUARDA LE CLIP IN ANTEPRIMA

Si chiama “Earth4all e il mondo di Francesco” ed è il reportage che racconta l’incontro tra il Pontefice e nove leader nella lotta per il clima. Un colloquio avvenuto in occasione dell’ultima Giornata dell’Ambiente e che è stato seguito dalle telecamere di Sky TG24. Il risultato è un documentario presentato oggi, 4 ottobre, in occasione delle celebrazioni a Roma per i 20 anni di Sky Italia. Nello stesso giorno, viene anche resa pubblica “Laudate Deum”, l’Esortazione apostolica di Papa Francesco. Un testo con cui Bergoglio torna, a otto anni di distanza da “Laudato si'”, ad occuparsi dell’ambiente e dei cambiamenti climatici.

Un piano per salvare il Pianeta Il progetto nasce da un possibile piano – Earth4All – per salvare il nostro Pianeta. Economisti, climatologi, sociologi e giovani attivisti di tutti i continenti si sono confrontati con il Papa, ritenuto a buon diritto tra le personalità ambientaliste più influenti del nostro tempo. Nel reportage la lotta ambientalista si intreccia con la riforma del sistema economico e di quello scolastico, con un nuovo ruolo delle donne nella società e un nuovo sistema di produzione del cibo secondo il motto “System change, not climate change”. L’obiettivo di questo incontro è quello di creare una conversazione interdisciplinare su queste tematiche con un approccio di speranza e ottimismo, senza ricorrere al catastrofismo, per ispirare chiunque lo veda a desiderare un futuro più sostenibile.