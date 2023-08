Giornata internazionale pipistrelli, falsi miti e leggende da sfatare

Intorno ai pipistrelli sono stati costruiti spesso falsi miti e leggende legati alla loro fama "sinistra", alimentata da letteratura horror e film sui vampiri che li rappresentano come messaggeri di morte o simboli del demonio, assetati di sangue. Ma si tratta appunto di falsi miti e leggende. La convinzione più diffusa, è che i chirotteri si attaccano ai capelli. In realtà, i pipistrelli non si infilerebbero mai volontariamente nelle capigliature degli umani, si tratterebbe probabilmente di un’esperienza negativa più per i pipistrelli che per noi. E se qualcuno per farci un dispetto ci infilasse un pipistrello nei capelli, per liberarsene non sarebbe certo necessario radersi a zero, ma basterebbe semplicemente rimuovere l’animale come se ci si trovasse tra i capelli una farfalla o una foglia. Inoltre, l'urina dei pipistrelli non fa cadere i capelli.

Miti da sfatare

Un aspetto importante da chiarire è che i pipistrelli non si nutrono abitualmente di sangue umano. Delle oltre 1100 specie di pipistrelli esistenti sul pianeta solo tre si nutrono di sangue, vivono in Centro e Sud America e si concentrano su bestiame e uccelli. Inoltre, a differenza di quanto spesso si crede, i chirotteri non sono ciechi, i loro occhi funzionano perfettamente. Le specie che vivono in Europa, tutte dotate di ecolocalizzazione, si fidano molto di più del loro ‘sonar’ perché è uno strumento estremamente preciso e in grado di fornire molte più informazioni sull’ambiente circostante di quanto possa la normale vista, per cui, anche in condizioni di luce o penombra, emettono comunque ultrasuoni. I pipistrelli sono mammiferi ma non appartengono all’ordine dei roditori e nemmeno sono in grado di rosicchiare materiali di qualsiasi tipo. Inoltre, le specie europee non si scavano una tana, né si fabbricano un nido e non alterano il loro rifugio in nessun modo con l’asportazione o l’accumulo di materiale, eccezion fatta per le loro deiezioni. Infine, non sono animali sporchi, sono animali pulitissimi che, come i gatti, si puliscono da soli. Alcuni, poi, come il pipistrello coloniale, si puliscono persino a vicenda, un po’ come le scimmie che fanno grooming.