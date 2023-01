Usa, i primi passi del cucciolo di gorilla. VIDEO

Il piccolo Bruno, secondo gorilla di pianura occidentale nato all'interno dello zoo texano di Fort Worth, si è alzato in piedi per la prima volta con il sostegno della madre Gracie

Bruno si è alzato in piedi per la prima volta con il sostegno di sua madre, Gracie. É quanto mostrato in un video dello zoo di Fort Worth in Texas. Il piccolo gorilla si tiene per mano con la mamma mentre si solleva da terra e rimane in piedi per diversi secondi.

"Bruno si è dimenato molto di più negli ultimi giorni. I gorilla neonati crescono e si sviluppano molto più velocemente degli umani, quindi anche se Bruno ha solo circa 2 mesi e mezzo è perfettamente in tempo", ha dichiarato lo zoo.

Nato il 6 novembre da Gracie ed Elmo, è un gorilla di pianura occidentale, il secondo nato all'interno del parco, una specie elencata come in pericolo di estinzione dall'Unione internazionale per la conservazione.