Clima, allarme Coldiretti per cormorani triplicati in Puglia

I cormorani sono diventati stanziali in Puglia. Con una temperatura di 2,65 gradi superiore alla media storica, questi uccelli acquatici sono più che triplicati a causa della tropicalizzazione del clima, con ripercussioni economiche gravi per i pescatori e per gli allevamenti di pesce in mare aperto. È l’allarme lanciato da Coldiretti Puglia in relazione al clima anomalo con la finta primavera che manda la natura in tilt e fa proliferare la fauna selvatica con danni alla pesca negli allevamenti, in mare ed in laguna. Per Coldiretti "è ormai una vera e propria emergenza. L'attività predatoria dei cormorani sottopone a forte stress la vita marina poiché è talmente intensa da non permettere la crescita, lo sviluppo e la riproduzione delle specie di cui si nutrono”.