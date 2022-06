Bonn, al via la conferenza sui cambiamenti climatici

Inizia oggi la conferenza di Bonn sui cambiamenti climatici, che finirà il 16 giugno, progettata per preparare la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici COP27 a novembre di quest'anno.

La COP27 a Sharm el-Sheikh, in Egitto, avrà il compito di portare a termine tutti i propositi partoriti dalla Conferenza COP26 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici dello scorso anno a Glasgow, che ha finalizzato i dettagli operativi dell'accordo di Parigi e individuato il lavoro da svolgere nei settori chiave della mitigazione, dell'adattamento e del sostegno - in particolare sul versante finanziario - e il cosiddetto “Loss and Damage”.

L'incontro si svolgerà in un contesto caratterizzato da un'accelerazione degli impatti climatici e da tensioni geopolitiche, su tutti gli effetti economici della pandemia e la guerra in Ucraina. Il segretario esecutivo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, Patricia Espinosa, ha invitato i governi a non farsi scoraggiare: “Il cambiamento climatico non è un'agenda che possiamo permetterci di subordinare al nostro programma globale. Abbiamo bisogno di decisioni e azioni ora e spetta a tutte le nazioni fare progressi a Bonn", ha affermato.

Espinosa ha osservato che per attuare gli impegni presi per raggiungere l'obiettivo di 1,5°C dell'accordo di Parigi, il mondo ha un carico di lavoro significativo davanti, ma anche una solida base da cui partire. Ma l'ambizione deve essere urgentemente aumentata per evitare i peggiori impatti dei cambiamenti climatici ed è necessaria un'azione immediata. Attualmente, il mondo è sulla buona strada per più del doppio dell'obiettivo di 1,5 gradi Celsius dell'accordo di Parigi entro la fine del secolo.

“La COP27 in Egitto deve concentrarsi sull'attuazione. Lì, le nazioni devono mostrare come, attraverso la legislazione, le politiche e i programmi e in tutte le giurisdizioni e i settori, inizieranno a mettere in pratica l'accordo di Parigi nei loro paesi d'origine", ha affermato il principale funzionario delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

"In Egitto, tutti i settori dell'economia e delle società devono dimostrare concretamente di riconoscere l'entità dell'emergenza climatica che stiamo affrontando e stanno compiendo passi coraggiosi e concreti — supportati da piani specifici — per realizzare l'ambizione climatica urgente e trasformativa che dobbiamo semplicemente guarda prima che sia troppo tardi”, ha aggiunto.

Nelle sessioni di giugno, si svolgeranno discussioni su una serie di argomenti importanti, tra cui la riduzione delle emissioni di gas serra, l'adattamento agli impatti climatici e il sostegno finanziario ai paesi in via di sviluppo per ridurre le emissioni e adattarsi ai cambiamenti climatici.