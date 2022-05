Luna Rossa e Medsea insieme per salvaguardare l'ambiente marino

I velisti Prada Pirelli in campo per la riforestazione della posidonia oceanica nell'area marina protetta di Capo Carbonara a Villasimius

Il team di velisti di Luna Rossa, da sempre impegnati nella salvaguardia del mare, ha deciso di sostenere il progetto di MEDSEA. A ottobre dell'anno scorso è stato battuto all'asta uno degli elementi più caratterizzanti del motoscafo AC75 con cui il team ha regatato ad Auckland nella 36^ America's Cup. La winglet, elemento iconico nell'evoluzione degli yacht volanti, è la parte terminale delle ali immerse che permettono appunto alla barca di volare. Battuta all'asta nell’ottobre 2021 nella serie di vendite “Life is Beautiful” di Sotheby’s in cui la nota casa d'aste celebra l'Italia. Il ricavato è stato devoluto al progetto “Una foresta marina per salvare il Mediterraneo”.