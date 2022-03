Ambiente, il boom del packaging sostenibile: il 75% lo preferisce

Negli ultimi anni sta crescendo velocemente l’attenzione per l’ambiente da parte dei consumatori. Nella scelta dei loro acquisti ha sempre più peso la componente “green”, che viene valutata in ogni fase di vita del prodotto: dalla produzione fino alla gestione dei rifiuti. In quest’ottica, l’attenzione al tema della sostenibilità si sposa con quello della circolarità e viene data sempre più importanza al packaging. Uno studio di Two Sites del 2020 evidenzia che il 48% dei consumatori preferisce non acquistare da rivenditori che non si impegnano a ridurre l’uso di imballaggi in plastica non riciclabili. Inoltre, secondo una ricerca pubblicata da Market Watch, il settore del green packaging aumenterà a livello globale di ben 154 miliardi di dollari entro il 2028 (+60%) raggiungendo un fatturato superiore a 413 miliardi. Al momento, in Italia, la quota dei pack riciclabili al 100% si ferma al 6,2%, ma secondo un’indagine dell’Osservatorio GS1 Italy è destinata a superare la doppia cifra nei prossimi anni. Basti pensare che la maggioranza degli italiani (il 52%) è disposto a pagare di più se il brand è attento alla sostenibilità. A livello mondiale la percentuale arriva al 66%. Inoltre, secondo la ricerca “European Consumer Packaging Perceptions”, in tutta Europa c'è una crescente consapevolezza dell'importanza della protezione dell'ambiente: il 75% dei consumatori afferma di preferire imballaggi ecologici.

L’esempio del Gruppo Raja

Con oltre 65 anni di esperienza alle spalle e società in 19 Paesi europei, il Gruppo Raja è esperto in imballaggi, forniture per l’ufficio e attrezzature industriali. Ad oggi, più del 50% della loro offerta di prodotti è ecologica e si basa sulla “regola delle 5 R”: ridurre il consumo di materiali da imballo; riutilizzare gli imballaggi; ripensare gli imballaggi ad alto impatto ambientale; rinnovare utilizzando imballaggi bio-based realizzati a partire da materiali riciclati o riciclabili; riciclare gli imballaggi dandogli una seconda vita. Per il Gruppo è fondamentale ridurre l’impatto sull’ambiente, mantenendo il ruolo di distributori e di esperti nel settore e valorizzando, al tempo stesso, l’importanza dell’imballaggio per la protezione e il trasporto dei prodotti. Per fare qualche esempio, Raja Italia si impegna ad ampliare il suo assortimento inserendo sempre più imballaggi che possano rappresentare un’alternativa più ecologica per il cliente come il film estensibile in carta per fasciare i bancali e la reggia in carta per fissare i colli. Tra i prodotti adatti al mondo e-commerce Raja propone il nastro di carta gommata per sigillare i pacchi e riempitivi 100% green come la carta GEAMI e Paper Wave by Raja, un prodotto sviluppato dalla stessa azienda. Raja non è solo prodotti per imballare più ecologici ma anche un impegno concreto nella direzione della sostenibilità sociale e ambientale: tra gli obiettivi dell’azienda per il 2022 è presente la redazione del primo bilancio di sostenibilità. Raja Italia contribuisce anche a sostenere la Fondazione Raja-Danièle Marcovici attraverso il programma “Donne&Ambiente”: in collaborazione con i propri fornitori, ha selezionato una lista di prodotti solidali per cui, ogni volta che il cliente acquista una confezione, l’azienda dona 1€ alla Fondazione. Un impegno che testimonia l’attenzione del Gruppo non solo all’ambiente ma anche ai contesti sociali.