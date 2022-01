Ambiente, un albero tropicale in Camerun avrà il nome di DiCaprio

Oltre agli Oscar Leonardo DiCaprio avrà anche un altro primato. Quello di avere un albero con il proprio nome. A deciderlo un gruppo di scienziati dei giardini botanici reali di Londra, i Kew Gardens, e del National Herbarium del Camerun, che hanno voluto onorare l'attenzione rivolta dalla star di Hollywood all’ambiente. In particolare all'area protetta di Yabassi Key, all'interno della Ebo Forest, la cui biodiversità era stata minacciata da una concessione di disboscamento datata 2020.

L'uvariopsis dicaprio

L'uvariopsis dicaprio è il nome scientifico assegnato all'albero tropicale, scoperto nella foresta camerunense, appartenente alla famiglia ylang-ylang. L'albero è alto quattro metri e presenta sul tronco mazzi di fiori gialli e verdi. E’ a rischio estinzione in quanto situato in un habitat forestale non protetto, esposto a pericoli tra cui il disboscamento e l'estrazione mineraria.

"Abbiamo molto apprezzato il supporto che Leo ci ha dato nella campagna per proteggere Ebo, quindi ci è sembrato opportuno onorarlo in questo modo, nominando una specie unica solo in questa foresta" ha detto Martin Cheek, scienziato di RBG Kew, coinvolto nella ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Peer J.