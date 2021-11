Cop26, da Banca Mondiale 25 miliardi di dollari all'anno per il clima

La Banca Mondiale si impegna a spendere 25 miliardi di dollari all'anno in finanza per il clima fino al 2025, attraverso il suo Climate Action Plan. L'annuncio arriva dalla Cop26 di Glasgow ( LO SPECIALE ).

L’appello di Draghi alla Banca Mondiale

Il piano della Banca Mondiale comprende un programma sull'agricoltura e il settore alimentare. Lo scorso 1 novembre, alla conferenza sul clima di Glasgow, il presidente del Consiglio Mario Draghi (ex direttore esecutivo della Banca Mondiale) aveva criticato l'istituto: "La Banca mondiale ha fatto da sempre l'attore sinergico o, come si diceva un tempo, catalitico. Oggi fa molto poco sul clima. Il Fondo monetario ha mobilitato risorse". E aveva aggiunto: "Oggi abbiamo capito una cosa: a prescindere dal fatto che si tratti di nuove tecnologie o programmi infrastrutturali per l'adattamento ai cambiamenti climatici, il denaro può non essere più un vincolo se portiamo dalla nostra parte il settore privato. Vorrei davvero invitare tutte le banche multilaterali di sviluppo e la Banca Mondiale ad impegnarsi seriamente nella condivisione dei rischi con il settore privato. Suggerisco di creare qui, durante questa COP26, una task force che predisponga un progetto in tal senso".