Cop26, il calendario della conferenza sul clima di Glasgow

Lunedì 1 novembre

E’ il vero e proprio inizio del vertice. La cerimonia è aperta dal primo ministro britannico Boris Johnson, a cui seguiranno le dichiarazioni dei leader mondiali sulla propria azione per il clima.

I leader continueranno a discutere di mitigazione, adattamento e finanza - che sono al centro della COP26 - e cos'altro deve essere fatto per rispettare l'accordo di Parigi.

Martedì 2 novembre

Martedì ci saranno ancora dichiarazioni dei leader, oltre a una discussione su come le foreste e l'uso del suolo possono contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di 1,5°C, sostenere mezzi di sussistenza sostenibili e mantenere le promesse in materia di adattamento e finanziamento.

Nel pomeriggio leader e imprese parleranno di innovazione e diffusione delle tecnologie pulite.

Mercoledì 3 novembre

Il Finance Day inizia con il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak che illustra i progressi sui finanziamenti per il clima, che convogliano i finanziamenti dai Paesi ricchi responsabili delle emissioni di CO2 ai Paesi in via di sviluppo per aiutarli a ridurre le emissioni e ad adattarsi ai cambiamenti climatici. Si tratta di una delle questioni centrali della COP26.

L'inviato speciale delle Nazioni Unite e consigliere finanziario di Johnson per la COP26, Mark Carney, mostrerà quindi i passi compiuti dal settore finanziario globale per aiutare a raggiungere lo zero netto.

Il resto della giornata vedrà discussioni sui finanziamenti privati ​​per il clima e su come migliorare il sostegno ai paesi in via di sviluppo.

Giovedì 4 novembre

Il quarto giorno è incentrato sull'energia e in particolare sul carbone. Due sessioni di panel annunceranno e discuteranno nuove misure per aumentare più rapidamente l'energia pulita. Il pomeriggio vedrà i discorsi dei ministri dell'energia del Regno Unito, dell'India e di tutto il mondo e un evento sulla graduale eliminazione del carbone a livello globale.

Venerdì 5 novembre

Il quinto giorno è dedicato ai giovani e all'empowerment pubblico. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (YOUNGO) presenterà una dichiarazione globale dei giovani, esponendo le loro azioni per il clima e ciò che vogliono vedere dai leader globali.

Attivisti, leader aziendali e ministri esamineranno cosa si può fare di più per creare un approccio dell'intera società all'azione per il clima.

Il presidente della COP26 Alok Sharma e il ministro italiano della transizione ecologica, Roberto Cingolani, discuteranno i risultati della Youth4Climate tenutasi a Milano a settembre.

Si svolgerà anche un evento incentrato sulla salute degli oceani e sul sostegno globale per la protezione di almeno il 30% di tutti gli oceani entro il 2030.

Sabato 6 novembre

Natura e uso del suolo sono al centro del sesto giorno, con l'evento clou della mattinata volto a contrastare la deforestazione. Nel pomeriggio governi, politici e agricoltori esploreranno l'agricoltura sostenibile e verranno presentate anche iniziative dei settori alimentare, finanziario e bancario e dell'innovazione globale per proteggere la natura

Greta Thunberg guiderà la manifestazione con decine di migliaia di attivisti che prenderanno parte anche al raduno della Giornata mondiale per la giustizia climatica della Coalizione. Le manifestazioni si terranno anche a Londra e in altre città del mondo. Domenica 7 giorno libero: nessun negoziato e nessuna attività.

Lunedì 8 novembre

La seconda settimana inizia con un focus sull'adattamento, che significa far fronte a un clima già cambiato, ed è stato finora sottofinanziato - e Loss and Damage, che sono le inevitabili conseguenze del cambiamento climatico causato dall'uomo. È un altro pilastro fondamentale della politica climatica e una questione spinosa.

Inizia con i rappresentanti delle comunità in prima linea contro il cambiamento climatico che condividono le loro esperienze e delineano ciò che i Paesi dovrebbero fare per aiutare. L'evento principale vedrà ministri e leader impegnarsi a costruire un futuro più resiliente al clima e il modo in cui contribuiranno.

Si terranno anche colloqui che esploreranno le perdite e i danni causati dal cambiamento climatico e la giornata si concluderà con un tour globale di come i paesi stanno affrontando la crisi.

Martedì 9 novembre

Questa giornata esplorerà il modo in cui le donne sono colpite in modo sproporzionato dai cambiamenti climatici e l'importanza della loro leadership, nonché la scienza cruciale per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C. Gli eventi principali includono uno sul progresso dell'uguaglianza di genere nell'azione per il clima e un altro che discute il rapporto degli scienziati delle Nazioni Unite di agosto e come mantenere 1,5°C a portata di mano. L'evento di punta sull'innovazione nel pomeriggio esplorerà soluzioni di energia pulita da tutto il mondo.

Mercoledì 10 novembre

Il vertice esaminerà il mercato di massa dei veicoli a emissioni zero e la creazione di "corridoi di spedizione verdi". La spedizione è notoriamente difficile da decarbonizzare. I leader del mercato automobilistico che si sono impegnati a vendere veicoli a emissioni zero al 100% entro il 2040 o prima, ospiteranno l'evento principale. Il settore dell'aviazione e del trasporto su strada anche l'industria è sul tavolo.

Giovedì 11 novembre

Questo è l'ultimo giorno con un programma dedicato, dedicato alle città, alle regioni e all'ambiente costruito. Gli edifici generano quasi il 40% delle emissioni globali annuali di CO2. I leader nazionali, regionali e cittadini e il settore privato parleranno di incoraggiare un'azione collaborativa per il clima.

I relatori discuteranno le azioni ambientali in corso a livello nazionale e locale.

Venerdì 12 novembre

E’ il giorno della chiusura. Raramente le COP finiscono quando previsto, normalmente si tira fino a quando non si arriva a un agreement o a un documento su cui c’è una condivisione. O almeno a un documento che spieghi perché non c’è condivisione. Speriamo finisca meglio di così