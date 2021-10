Teatro pedagogico, sostenibilità spiegata ai bambini con il Green Tour

ScenikaLab porta nelle scuole della Lombardia un progetto teatrale che mette in scena temi ambientali . L’associazione culturale ha l’obiettivo di diffondere conoscenza e valori promuovendo la didattica teatrale nelle scuole e al momento sono già due mila gli studenti coinvolti.

Apprendimento esperienziale

Attraverso performance pratiche, si massimizza l’assorbimento cognitivo. La figura professionale che opera e affianca la classe è l’operatore pedagogico teatrale. I docenti saranno di supporto all'educatrice e in compresenza all'interno del format. La fase conclusiva prevede sempre un momento di riflessione sulle tematiche affrontate, in cui si propongono slide riassuntive per rielaborare i concetti.