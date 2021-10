Pirelli e Bmw Group insieme per salvaguardare l'ecosistema indonesiano

Pirelli e BMW Group sono a fianco di BirdLife International in un progetto di durata triennale che punta a favorire una produzione a lungo termine di gomma naturale sostenibile e deforestation-free in Indonesia. La ONG internazionale che conserva la biodiversità globale, gli habitat e gli uccelli, sarà supportata dai due nuovi partner nelle sue azioni a favore delle comunità locali. Per la conservazione dell’ecosistema naturale e della protezione delle specie di animali a rischio della foresta indonesiana. Il progetto vedrà la partecipazione attiva di diverse ONG locali coordinate dal consorzio PT Restorasi Ekosistem Indonesia (PT Reki). In Indonesia, la coltivazione di gomma naturale rappresenta una delle storiche fonti di reddito per la popolazione locale.