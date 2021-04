"Uno scatto per la natura", ultimi giorni per partecipare al concorso

C’è tempo fino al 30 aprile per candidarsi al premio promosso dal ministero della Transizione Ecologica che invita giovani fotografi a raccontare l’ambiente con un proprio scatto originale. Obiettivo: sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto per la natura e raccontare un patrimonio naturale, quello italiano, unico al mondo. Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e alle persone nate e/o residenti in Italia, di età non superiore ai 30 anni Condividi:

C’è tempo fino al 30 aprile per partecipare a “Uno scatto per la natura”, il concorso promosso dal ministero della Transizione Ecologica che invita giovani fotografi a raccontare l’ambiente con un proprio scatto originale. Obiettivo: sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto per la natura e raccontare un patrimonio naturale, quello italiano, unico al mondo. Nel nostro Paese sono presenti infatti oltre 57mila specie animali e 5.600 specie vegetali: un terzo delle specie vegetali presenti in tutta Europa e addirittura la metà di quelle animali. E ancora: più di 870 aree protette, tra riserve statali regionali e altre aree tutelate, alle quali vanno aggiunti gli oltre 2.500 siti della Rete Natura 2000. Il premio, che rientra nelle iniziative in vista della Pre-Cop26 e della Youth for Climate, mette in palio materiale fotografico per un valore di circa 9 mila euro e la possibilità di vedere pubblicate le proprie foto su prestigiose riviste del settore e sui canali di diffusione del Ministero della Transizione Ecologica.

Il regolamento approfondimento In 10 selfie, l'Italia già pronta per transizione ecologica “Uno scatto per la natura” è un’iniziativa del Ministero della Transizione Ecologica e dell’Associazione Fotografi Naturalisti Italiani (AFNI). Sono previsti premi in materiale fotografico per un valore totale di circa 9.000 euro. Le foto più belle, inoltre, saranno pubblicate su Asferico, la rivista ufficiale dell’Afni e andranno ad allestire gli spazi della Precop26, della Youth4climate a Milano e della Cop26 di Glasgow. Il concorso è aperto a tutti i cittadini italiani e alle persone nate e/o residenti in Italia, di età non superiore ai 30 anni. La partecipazione al concorso è gratuita. Saranno previste due sezioni suddivise nelle seguenti fasce di età: fino a 17 anni e da 18 a 30 anni. Ogni partecipante può concorrere con un massimo di 20 immagini senza vincoli di categoria, scattate all’interno del territorio nazionale. La partecipazione è esclusivamente on-line, tramite il sito: www.unoscattoperlanatura.it. Le categorie sono: 1 - PAESAGGIO 2 - MAMMIFERI 3 - UCCELLI 4 - ANFIBI E RETTILI 5 - ALTRI ANIMALI 6 - PIANTE E FUNGHI 7 - UOMO E NATURA. A maggio verrà annunciata la preselezione, mentre a giugno verranno comunicati i vincitori.