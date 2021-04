Invasione di meduse a Trieste, gli esperti: “Dovremo abituarci”. VIDEO

Il post dell'OGS

Rischio meduse: ecco come nascono e si riproducono

Un raduno “quasi sicuramente dovuto a venti e correnti” secondo Nicola Bressi, zoologo del Museo civico di storia naturale di Trieste. Secondo Bressi la grande presenza di meduse potrebbe anche essere legata all’eccesso di pesca nel mare Adriatico: se ci sono meno pesci che si nutrono di plancton, le meduse hanno più cibo a disposizione. Servirebbero comunque più dati e studi per spiegare con certezza le cause dell’abbondanza di meduse. Proprio per questo, in un posto su Twitter, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) ha chiesto a chiunque abbia visto e fotografato le meduse nel golfo di Trieste di condividerne le immagini su avvistAPP, una applicazione per smartphone creata per collaborare a progetti di scienza partecipata.