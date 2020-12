Una nuova specie di balena avvistata in Messico. VIDEO

“Questi animali sono emersi in superficie accanto alla nostra barca – ha raccontato Jay Barlow, un biologo marino della Scripps Institution of Oceanography di San Diego – è stato un incontro straordinario. È molto raro anche solo vedere un mesopodonte di Perrin, trovarne un gruppo amichevole è ancora più raro”.

Denti e suoni insoliti

leggi anche

Balene spiaggiate in Tasmania, le operazioni di salvataggio. LE FOTO

Barlow e i suoi colleghi di viaggio, guidati dall’organizzazione non-profit Sea Shepherd Conservation Society, non si sono accorti da subito di aver avvistato una potenziale nuova specie prima di studiare le foto scattate agli animali. A far scattare l’ipotesi la collocazione inusuale dei denti. Ma anche i suoni delle balene registrati sott’acqua si sono rivelati unici e senza precedenti conosciuti. Gli scienziati ora attendono le analisi dei campioni d’acqua che potrebbero contenere cellule della pelle dei cetacei utili per un test del Dna che confermi se le balene appartengono a una nuova specie, ha spiegato Barlow.