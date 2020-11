Ansaldo Energia presenta turbina a gas GT36, -40% di emissioni di CO2

La macchina è stata interamente prodotta negli stabilimenti di Genova ed è considerata la più potente e performante mai realizzata in Italia. Alimenterà l'impianto di Porto Marghera della Edison con l'obiettivo di renderlo il termoelettrico più efficiente d'Europa. Marino (ad Ansaldo): "Orgogliosi di questo successo in un momento difficile". Monti (ad Edison): "Il risultato di due eccellenze dell'industria nazionale"

Si chiama GT36, è una turbina a gas e consentirà di abbattere le emissioni di CO2 del 40% rispetto alla media dell'attuale parco termoelettrico italiano e di quelle di ossidi di azoto (NOX) di oltre il 70%. La nuova macchina, interamente creata negli stabilimenti di Ansaldo Energia, è stata presentata oggi a Genova ed è considerata dai produttori "la turbina più potente e performante mai realizzata in Italia".



GT36 alimenterà l'impianto Edison di Porto Marghera La turbina GT36 è stata realizzata per Edison e andrà ad alimentare l'impianto a ciclo combinato di Porto Marghera, che potrà così raggiungere una potenza elettrica complessiva di 780 MW e un rendimento energetico pari al 63%, il più alto reso disponibile oggi dalla tecnologia. A regime, assicura Ansaldo Energia, "si tratterà dell'impianto termoelettrico più efficiente d'Europa". Dietro la produzione di GT36 c'è anche il contributo del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, essendo Ansaldo Energia una società partecipata per l'88% da CDP Equity e per il 12% da Shanghai Electric, leader mondiale nella produzione di macchinari per la generazione elettrica e attrezzature meccaniche. Il progetto, includendo il processo di Ricerca e Sviluppo, si è sviluppato in sette anni, con un impegno di più di 3,7 milioni di ore lavorate.

La turbina può alimentare quasi 500mila appartamenti Soprannominata Monte Bianco in quanto top europeo per potenza, questa turbina, nella versione 50Hz presentata oggi, raggiunge i 538 MW (condizioni ISO) di potenza: questo significa che con la sua attività è in grado di supportare il consumo di energia elettrica di quasi 500mila appartamenti, una città grande come Genova, dove la turbina è nata. La turbina intera pesa circa 520 tonnellate, l'equivalente di quasi 400 auto e ha una lunghezza di quasi 13,5 metri, lunga quanto un pullman gran turismo. Posta in verticale sarebbe alta quanto una palazzina di quattro piani.

Marino (ad Ansaldo): "Orgogliosi di questo successo"

"Non nascondiamo il nostro orgoglio per il risultato raggiunto", commenta Giuseppe Marino, amministratore delegato di Ansaldo Energia. "Tutte le lavorazioni per la realizzazione di questa turbina si sono svolte in un periodo difficile, a causa delle limitazioni imposte dal Covid: ciononostante, nella massima sicurezza, il personale di Ansaldo Energia ha lavorato incessantemente per assicurare a Edison la consegna della turbina nei tempi stabiliti. Un successo che ci auguriamo possa essere di buon auspicio per tutto il sistema industriale del nostro Paese in un momento così difficile e sfidante".