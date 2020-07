Antartide, fuga di metano in fondo al mare

Con la fine dell'Era Glaciale, avvenuta 12 mila anni fa, ci fu il ritiro dei ghiacci, che provocò massicce emissioni di metano da strutture disseminate sul fondale dell'Oceano Artico. Il riscaldamento globale, che oggi preoccupa gli scienziati di tutto il mondo, potrebbe ricreare le condizioni affinché succeda di nuovo. È ciò che pensano Andrew Thurber e il suo team. Gli studiosi dell'Oregon State University degli Stati Uniti hanno infatti rilevato una fuga di gas dai fondali del mare antartico.

Il ruolo del riscaldamento globale

Come riporta il Guardian, la fuga è stata individuata a 10 metri di profondità, nella zona nota come Cinder Cones, nel McMurdo Sound. Gli esperti dell'Oregon State University sono convinti che nelle acque che circondano l'Antartide siano conservate grandi quantità di gas metano. Con il riscaldamento delle acque, le fughe potrebbero farsi più consistenti. I primi rilasci gassosi sono stati individuati nel mare di Ross; il riscaldamento, al momento, non è per fortuna così siginificativo da poter avvalorare la teoria che lega questo fenomeno ai cambiamenti climatici.