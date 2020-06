Colorado, orso ferito in un incendio: salvato e curato. VIDEO

Si riprenderà

approfondimento

Il veterinario prevede che l'orso potrà recupare in circa otto settimane. Al momento, come si vede nel video di Storyful, viene tenuto in una gabbia con pavimento in cemento, non in terra, per garantire che le ferite rimangano pulite. L'animale ha circa un anno di vita e al momento del ritrovamento pesava intorno ai 43 chili.

Non è la prima volta

Secondo i dati diffusi dalle autorità, l'incendio scoppiato in Colorado ha bruciato più di 2700 acri e potrebbe avere natura dolosa. Nel 2018 la stessa cosa era capitata a un altro cucciolo di orso, le cui zampe erano rimaste gravemente bruciate in un altro incendio. Anche in quel caso, l'animale, portato al Frisco Creek, è stato alla fine rimesso in libertà.