Bandiere Blu 2020, ecco le spiagge più belle d'Italia

Aumentano i comuni italiani a cui va il riconoscimento per l'acqua più pulita. Per quest'anno sono 195, 12 in più rispetto all'anno scorso. Tra le new entry anche Malendugno (Puglia), Sestri Levante (Liguria) e Vico Equense (Campania)

Crescono i comuni Bandiera Blu in Italia. Sono aumentate le città marinari e lacustri italiane che possono vantare acque pulite e un maggior rispetto dell'ambiente. Per il 2020 i comuni Bandiera Blu sono 195, 12 in più rispetto allo scorso anno. Tra i nuovi ingressi ci sono anche Sestri Levante (Liguria), Montignoso (Toscana), Melendugno (Puglia). Bandiere Blu 2020: trend in crescita Le Bandiere Blu sono attribuite ogni anno dalla ong internazionale FEE (Foundation for Environmental Education, Fondazione per l'educazione ambientale), basandosi sui prelievi delle Arpa, le agenzie ambientali delle Regioni. Nel 2019 i comuni insigniti di questo riconoscimento sono stati 183. Quest'anno ci sono 12 new entry e nessuna fuoriuscita. Tra i luoghi nominati, il riconoscimento è andato anche a 75 approdi turistici. Due di quelli eletti nel 2019 perdono il titolo. Complessivamente le spiagge premiate sono 407, corrispondenti a circa il 10 per cento delle spiagge premiate a livello mondiale.