Negli Stati Uniti vedere i leoni marini non è così inusuale. Come a La Jolla Cove di san Diego e al famoso Fisherman's Wharf, il molo 39 di San Francisco dove sono diventati addirittura un’attrattiva turistica. E' comunque raro trovarli per strada, distanti dal mare. E’ successo con un esemplare di circa 300 chili che girovagava liberamente in una strada di Washington. La femmina, che doveva aver perso l'rientamento, è stata trovata dai funzionari della fauna selvatica della città a oltre tre chilometri dall'acqua del fiume Cowlitz.

Catturata e rilasciata

Con un po’ di fatica l'animale è stato soccorso dal personale specializzato, che l'ha chiuso in una cassa per poi caricarlo su una barca. Dopo una navigazione di 14 miglia è stato liberato nelle acque del fiume Columbia. Sperando che questa volta decida di rimanerci.

